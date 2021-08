Promotion pour France Margaret Bélanger

Le Canadien de Montréal a confirmé mardi la nomination de France Margaret Bélanger au poste de présidente, sports et divertissement du Groupe CH.

Celle-ci est la première femme à siéger au comité exécutif du Canadien. Elle siège également, aux côtés de Geoff Molson, à titre de gouverneure suppléante pour l’équipe. En 2020, elle a été choisie par le commissaire Gary Bettman afin de siéger au conseil exécutif d'inclusion de la LNH.

Par ailleurs, selon ce qu’a rapporté le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, la présidente supervisera davantage les activités quotidiennes de l’équipe, tandis que Molson se concentrera sur sa position de propriétaire et président et chef de la direction.

«C'est un honneur de devenir la présidente, sports et divertissement de cette organisation iconique. En collaboration avec nos talentueuses équipes, nous continuerons à développer et offrir au travers de nos marques des événements sportifs et de divertissement de renom afin de créer des expériences uniques et mémorables pour les meilleurs partisans au monde», a-t-elle affirmé par voie de communiqué.

«Avec son leadership rassembleur et son expertise, France Margaret continuera à bâtir des partenariats fructueux et à mener notre approche une équipe à travers l'organisation», a ajouté Molson.

Bélanger s'est jointe à l'organisation en 2013 à titre de vice-présidente principale et chef des affaires juridiques. En janvier 2017, elle est devenue vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales, ce qui lui a permis de diriger la stratégie commerciale du secteur hockey. En mai 2020, elle a pris la direction du secteur divertissement, tout en continuant à superviser les affaires juridiques et publiques et les relations communautaires.