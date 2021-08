Un volant en série ARCA pour Jean-Philippe Bergeron

Jean-Philippe Bergeron disputera les trois dernières manches de la saison 2021 en série ARCA Menards, a appris le Journal de Montréal.

La nouvelle sera confirmée par la voix d’un communiqué de presse qui sera diffusé mardi matin.

Cette discipline est considérée comme la dernière étape avant d’accéder aux divisions majeures du NASCAR, dont les séries des Camionnettes Camping World et Xfinity. La plupart des grands noms du stock-car y font fait leurs classes, même si leur passage a été de courte durée.

Kyle Larson, Kyle Busch, Chase Elliott et Ryan Blaney, qui occupent actuellement quatre des cinq premiers rangs au classement cumulatif de la Coupe NASCAR cette année, ont tous participé à ce championnat.

Chez David Gilliland

Le pilote de Saint-Donat a été recruté en série ARCA par l’écurie David Gilliland Racing (DGR) dont la réputation n’est plus à faire.

Bergeron sera présent à bord d’une Ford Fusion aux circuits de Salem, en Indiana (2 octobre), du Kansas (23 octobre) et de Phoenix (6 novembre). Ce dernier endroit sera d’ailleurs le théâtre de l’épreuve finale de la Coupe NASCAR quelques jours plus tard.

Ce volant en série ARCA n’aurait pas été possible pour Bergeron sans la contribution de son père Marc, de Martin d’Anjou (Festidrag Développement) et de Robert Desrosiers, ex-agent de Patrick Carpentier et de Raphaël Lessard.

« Je suis entre bonnes mains avec DGR », de relater Bergeron qui a remporté une épreuve LMS (Late Model Sportsman) la semaine dernière à Montmagny.

Bergeron sera aussi au départ, le 18 septembre, de la dernière épreuve de la saison de la Coupe RS1 Avion Motorsports qui aura lieu au circuit Area 27 en Colombie-Britannique au sein de l’organisation Aero Skills Tournament.

Un championnat auquel participe également Andrew Ranger, qui a d’ailleurs remporté une victoire samedi dernier, cette fois à la piste de Penticton, toujours en Colombie-Britannique.