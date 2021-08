Photo courtoisie

La récente collecte de fonds des Œuvres Jean Lafrance, qui consistait à se procurer une boîte gastronomique contenant différents produits du terroir provenant du Grand Marché de Québec et plusieurs chèques-cadeaux chez différents marchands de la région, s’est terminée récemment avec un impressionnant résultat. Grâce à l’implication des coprésidents d’honneur Jean-Philippe Côté, directeur du développement des joueurs du Lightning de Tampa Bay, Mathieu Côté et Alain Côté, respectivement directeur général et président de NAPA Pièces d’auto Alain Côté, et de plusieurs partenaires et collaborateurs, 126 000 $ de profits ont été remis aux Œuvres Jean Lafrance, dont la mission est d’offrir aux jeunes garçons un encadrement individualisé dans un environnement sain et cohérent, de les aider à progresser sur les plans personnel, professionnel et social pour qu’ils puissent avoir la chance de devenir de jeunes citoyens autonomes, responsables, actifs et engagés. Sur la photo, de gauche à droite, Jean-Philippe Côté, Jasmin Gilbert, président des Œuvres Jean Lafrance, Alain Côté, ex-Nordique, Jean Lafrance, directeur général des Œuvres Jean Lafrance, et Mathieu Côté. La toile, gracieuseté de l’artiste peintre MÉLAN (Mélanie Simard), a été remportée par Paule Lessard de Lac-Beauport.

Bon match

Photo courtoisie

L’Association des gens d’affaires de L’Ancienne-Lorette (AGAAL) et du boulevard Hamel tient aujourd’hui, dans les allées du Club de golf de Lorette, son 22e tournoi de golf annuel sous la présidence du maire sortant de L’Ancienne-Lorette, Gaétan Pageau (photo). Réunissant plusieurs entrepreneurs de différents secteurs d’activité des environs, l’AGAAL incite, depuis plusieurs années, les consommateurs à encourager l’achat local. Pour revenir à Gaétan Pageau, élu maire le 13 décembre 2020, il est le fils de l’ancien maire de L’Ancienne-Lorette Marcel Pageau, qui a dirigé la municipalité entre 1968 et 1983.

4 générations de Bolduc

Photo courtoisie

Bébé Oscar Bolduc, né le 7 juin dernier, représente avec fierté la 4e génération de cette belle famille des Bolduc de Québec et de L’Ancienne-Lorette. Voyons voir. Sur la photo, on voit Oscar, dans les bras de son papa, Bruno Bolduc (bonjour à la maman d’Oscar, Monica Breton) ; son très en forme arrière-grand-père de 91 ans, René Bolduc, et son heureux grand-papa, Denis Bolduc. La grand-maman (Paule Duschesneau) est dans tous ses états depuis l’arrivée de Monsieur Oscar, comme elle se plaît à appeler le premier enfant de Bruno et Monica.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 août 2001. Le commandant Robert Piché réussit l’atterrissage d’urgence d’un Airbus A330 de la compagnie Air Transat aux Açores, au Portugal. Un vol de routine qui s’est transformé en urgence encore jamais vue dans le monde de l’aviation. À la suite d’une panne, l’avion a plané pendant 160 kilomètres, sans carburant, avant de se poser brutalement sur la piste. Tous les passagers et membres de l’équipage s’en sont sortis sains et saufs.

Anniversaires

Photo Chantal Poirier

Réjean Tremblay (photo), journaliste sportif au Journal de Québec et auteur québécois (Lance et compte), 77 ans... Jean-Luc Brassard, médaillé d’or (ski acrobatique) aux Jeux olympiques de Lillehammer, en 1994, 49 ans... Benoît Brunet, joueur de hockey de la LNH (1990-2002) et analyste à RDS, 53 ans... Jacques Chapdelaine, ex-entraîneur-chef des Alouettes de Montréal (CFL), 60 ans... Marie Carmen, née Marie Aubut à Québec, chanteuse (L’Aigle noir), 62 ans... Anne Renée, chanteuse (Un amour d’adolescent), ex-épouse de Feu René Angelil, 69 ans... Richard Leduc, joueur de hockey québécois AMH et LNH (1973-81), avec les Nordiques de 1978 à 1981, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 août 2006 : Léopold Simoneau (photo), 90 ans, ténor né à Saint-Flavien (Lotbinière) et qui comptait parmi les chanteurs canadiens les plus prestigieux de son époque.... 2018 : Robin Leach, 69 ans, journaliste et écrivain anglais, la voix de l’émission La vie des gens riches et célèbres... 2017 : Jay Thomas, 69 ans, acteur américain... 2016 : Juan Bell, 48 ans, joueur de baseball américain... 2016 : George Kaczender, 83 ans, réalisateur canadien... 2015 : Justin Wilson, 37 ans, pilote automobile britannique... 2014 : Richard Attenborough, acteur, réalisateur et producteur britannique... 2013 : Julie Harris, 87 ans, actrice américaine... 2011 : Mike Flanagan, 59 ans, ancien lanceur des ligues majeures de baseball et gagnant du trophée Cy Young... 2007 : Andrée P. Boucher, 70 ans, mairesse de Ste-Foy et de Québec... 1999 : Alexandre Lagoya, 70 ans, guitariste classique... 1998 : John Littleton, 74 ans, chanteur (chant religieux)... 1982 : Mgr Félix-Antoine Savard, 85 ans, écrivain, professeur et administrateur.