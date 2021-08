WATSON, Marie-Marthe Boulé



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 24 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marie-Marthe Boulé, épouse de feu M. Rénald Watson. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 15h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil : sa fille Kathleen (Serge Bussières), son fils Steeve (Roxanne Nadeau) ; ses petits-enfants ; Suzie (Nicholas Teasdale), Jérémie (Dyana Gagné), Louis-Philip, Félix et son arrière-petite-fille Blanche; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Claude (feu Louiselle Bédard), Aline (Michel Giroux), Monique (feu Pierre Rousseau), Jacques (Réjeanne Dufour), Bernard (Solange Gignac), Renaud (Johanne Boivin), Alain (Louise Couture) ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Watson : Charlotte (Bernard Drolet), feu Nelson (Ghyslaine Turcotte), feu Robert (feu Monique Demers), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'Abri des sages et du département de gériatrie de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca