Améliorons la formation pour les soins à domicile

Notre histoire débute à la fin des années 80.

Je nous présente, ASSS, ce qui veut dire auxiliaire santé services sociaux, anciennement nommées auxiliaire familiale et sociale.

Depuis les trente dernières années, la population du Québec reçoit des soins et services de qualité à domicile, grâce à la formation continue et adapté à la réalité du terrain, qui pour nous est votre domicile.

Le programme d’études professionnel était très bien adapté. Chacun des modules était étudié en profondeur et non en survol. La base solide de notre formation professionnelle couvrait notamment les maladies les plus courantes, la réalité des dynamiques familiaux, les soins palliatifs et les soins de fin de vie à domicile.

Une formation déficiente

Malheureusement, le programme d’études professionnel a été aboli en janvier 2019, pour faire place à un nouveau programme. La grande majorité des nouveaux modules de formation est conçue pour la réalité sur le terrain en CHSLD, et non en CLSC. Autrement dit, seulement 105 heures sont consacrées à la réalité des soins à domicile sur un total de 870 heures.

En résumé, depuis janvier 2019, l’ancien programme de formation professionnelle de 960 heures consacrées uniquement à la réalité des soins à domicile, a été aboli pour faire place à une formation de 870 heures, dont seulement 105 heures sont consacrées à aux soins à domicile.

C’est pourquoi les auxiliaires santé services sociaux vous demande d’appuyer leur initiative, dans la démarche présentée à l’Assemblée nationale, pour réintégrer le diplôme d’études professionnel en assistance familiale et sociale aux personnes à domicile.

Et ce, afin que l’avenir des soins et services offert à domicile soient adéquats, sécuritaires et de qualité, pour ainsi permettre aux équipes en CLSC d’accomplir notre mission, soit de soigner, de supporter et d’accompagner les prochaines générations à domicile. Et ce, afin de permettre aux équipes de nos hôpitaux et de nos CHSLD de respirer.

Merci grandement de nous appuyer.

Stéphanie Baby, Auxiliaire santé services sociaux à Laval et présidente d’un regroupement d’employés