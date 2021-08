THERRIEN, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 13 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Claude Therrien, époux de feu dame Myrtha Pouliot. Il demeurait à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles de 11h à 13h.et de là au cimetière paroissial.Il est allé rejoindre son épouse Myrtha et ses chers fils Jacquelin et Guylain. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jasmin (Nicole Belley), Marlène (Daniel De Roy), Yoland (Ammy Woo), Christian (Chantal Ferland) et Anick (Jean-Yves Poirier) ; ses petits-enfants : Tommy, Jany, Félix-Antoine, Anthony, Thomas, Mikayla, Jade, Steena, Enrick, Justine, Youri et ses arrière-petits-enfants; Chloé, Aby, Naomy, Léo, Raphaelle; il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Normand (feu Rita Roy), Colombe (feu Léopold Fortin), Berthier (Emilienne Turcotte), feu Laval (Thérèse Fillion, Jules Quirion), feu Rita (feu André Lachance), Liguori (Nicole Lemieux), Samuel (Françoise Trépanier), Noël (Cécile Fortin), Armand (Nicole Cossette), Gilbert (Lisette Gosselin), Bernard (Lina Fortier), feu Ghislaine (Marcel Breton, Gaétane Roy), feu Francine (Gérard Corbeil, Lise Lussier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot : Thérèse (Réal Bonsaint), Ferdinand (Georgette Giguère), Florent (Alberte Bonsaint), Michèle (feu Claude Blouin), feu Jean-Claude, feu Dolorès (feu Pierre Morency), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Paul Bonenfant, Mme Martine Dubé du CLSC Orléans-Beauport et tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150 boul. Cloutier, Québec (Qc), G1H 5V5. Par téléphone au 418 628-0456.