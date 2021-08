DEBLOIS, Claude



Au CHSLD Lac-Etchemin, le mardi 17 août 2021, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Claude Deblois, époux de madame Huguette Gagnon. Il était le fils de feu Léo Deblois et de feu Odile Pouliot. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :jeudi de 19h à 21h30 et vendredi de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Gagnon et il était le père de : Guyda (Sylvie Roy), Serge (Lina Poulin), feu Jacques et René (Edith Bilodeau). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Philippe, David et Olivier Deblois, Anick Fortin-Deblois, Kim Deblois, Maxime Deblois, Laurie et Karl Deblois ainsi que ses arrière-petits-enfants : Nathan, Tatiana, Théo, Georges, Adrien, Francis, Nicolas et Louis-David. Il était le frère de : feu Paul-Émile, feu Aline (feu Lorenzo Poulin), feu Lorenzo (Thérèse Lessard), feu Ghyslaine (Yvon Noël), Jean-Louis (Lise Bolduc), Marius (Nicole Giroux), Gisèle, Camil (Line Mercier) et Diane (feu Damien Godbout). De la famille Gagnon, il était le gendre de feu Napoléon Gagnon (feu Germaine Gagnon) et le beau-frère de : feu Paul-Émile (feu Ezella Cloutier), feu Bernadette (feu Gérard Asselin), feu Yvette (feu Désiré Cloutier), feu Juliette (feu Philippe Dufresne), Georgette (feu Henri Bolduc), Elisabeth (Dominique Jacques) et feu Claudette (André Asselin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Mark Lamer, le personnel des soins à domicile et palliatifs du CISSS-CA, secteur Etchemins ainsi que le personnel du Belvédère du Lac pour leur soutien et les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin 331, Place Sanatorium, Lac Etchemin (Québec) G0R 1S0.