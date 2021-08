BÉLANGER, Carmen Guérette



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 13 août 2021 est décédée à l'âge de 86 ans et 2 mois, dame Carmen Guérette, épouse de feu monsieur Réal Bélanger et conjointe de feu monsieur Rosaire Lemieux. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Guérette et de feu Marie-Anna Lévesque. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 10 h à 13 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Montagne.Elle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres : Francine (feu Serge Fontaine, Richard Lizotte), Céline (Pierre Ouellet), Yvonne (Jacques Michaud), Diane (Jean-François Dubé), Pierrette (Alain Deschênes); ses petits-enfants : Cathy Fontaine, Émilie, Marilyn et Guillaume Ouellet, Vincent et Étienne Michaud, Patrick, Mathieu, Mireille, Samuel et Sarah Dubé, Jessy Bélanger, Julie, Maxim, Yannick Dubé et leur père Michel Dubé; ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Éva (feu Gérard Ouellet), feu Rosa (Roland Paquet), feu Roland (feu Jeannine Boucher), feu Alice, feu Rosaire, Madeleine, Yvonne (feu Maurice Lajoie, Lucien Pépin), Claude (Rita Picard), Margueritte (feu Arthur Lamonde, Adrien Couturier) et de la famille Bélanger, elle était également la belle-sœur de : Réjeanne (feu Gérard Kirouac), feu Monique (feu Joseph Ouellet), Jean-Denis (feu Rollande Anctil, Denise Bois), feu Camil (feu Raymonde Anctil), feu Rolland (feu Lise Verreault), feu Yvon (Yvette St-Laurent), feu Yvonne, Gérald (Laurette Dionne), André (feu Gisèle Croteau, Carole Morinville), Marcel (Céline Gagnon), Bertrand (Colette Hudon), Raymond (Gisèle Dionne), Alain (Alvine Harton), Suzanne (Maurice Roy). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Lemieux, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant du Centre D'Anjou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer Bas-St-Laurent. Des formulaires seront disponibles au salon.