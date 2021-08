Changement de garde!

Photo courtoisie

Permettez-moi de féliciter Guy Bonneau (photo), qui vient d’être nommé président de la FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (QCA). Après une carrière en administration et en enseignement, Guy Bonneau a œuvré comme directeur des finances pour de nombreuses entreprises de service, terminant sa carrière chez Bell Canada au cours des 15 dernières années actives sur le marché du travail. Fébrile et en fonction depuis quelques semaines, il entend bien se rendre à l’automne dans toutes les sous-régions de sa juridiction, histoire de rencontrer les membres des différents clubs, avec la mission de relancer le mouvement et faire face aux nombreux changements de la nouvelle réalité que vivent les aînés. Il succède à Rosaire Roy, qui a été président de la FADOQ QCA au cours des 12 dernières années.

Prise deux

Photo courtoisie

André Roy, ex-vice-président au développement des affaires de La Capitale compagnie d’assurances de Québec (aujourd’hui Beneva), et Lisette Lessard, sa conjointe des 58 dernières années que plusieurs ont côtoyée à l’occasion de plusieurs causes et événements tenus à Québec au fil des ans, ont eu droit récemment à une fête spéciale pour leurs anniversaires de naissance. Bien qu’André ait eu 80 ans le 16 mars dernier (en pleine pandémie) et que Lisette ait 80 ans aujourd’hui même, c’est la semaine dernière, au Cercle de la Garnison de Québec, que le double événement fut souligné en présence de leurs frères et sœurs, de leur fils, Jocelyn (Josée Marois), et leur petite-fille, Sara-Kim Roy. Le couple octogénaire de Saint-Augustin-de-Desmaures (photo) n’a qu’un seul projet : celui de demeurer en santé le plus longtemps possible afin de profiter de la vie.

Bon 80e à vous deux.

Nomination au Massif

Photo courtoisie

Le Groupe Le Massif m’annonce la nomination de Nicolas Racine (photo) au poste de vice-président exécutif et directeur général. À l’aube de l’ouverture (3 décembre 2021) du premier Club Med au Canada, il sera appelé à mettre en œuvre l’exploitation du territoire du massif de Charlevoix et de ses infrastructures pour la clientèle locale et internationale. Nicolas Racine travaillera de concert avec une solide équipe de direction, dont Vincent Dufresne, chef de la montagne, chargé des opérations du massif de Charlevoix; Julie Tardif, vice-présidente développement et commercialisation, et Charles-Antoine Choquette, directeur principal immobilier & hébergement. Nicolas Racine occupait jusqu’à récemment le poste d’actionnaire et de directeur général chez Voyages Laurier--- du Vallon.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 août 1996. Mis sur pied par le producteur Guy Latraverse et animé par l’humoriste Michel Barette (photo), le spectacle-bénéfice De concert avec le Saguenay réunit pendant quatre heures plus de 250 artistes au Centre Molson (à l’époque), à Montréal, dans un geste de solidarité pour les sinistrés du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et Charlevoix, touchés par des inondations monstres un mois plus tôt.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sophie Cadieux (photo) actrice et comédienne québécoise (Sophie dans Rue King), 44 ans... France Beaudoin, animatrice et productrice télé québécoise (En direct de l’Univers), 52 ans... Claudia Schiffer, top modèle allemand, 51 ans... Chantal Lacroix, animatrice télé québécoise, 56 ans... Billy Ray Cyrus, auteur-compositeur--interprète et acteur américain, 60 ans... Paul Houde, animateur et acteur québécois, 67 ans... Jacques Demers, ex-entraîneur-chef de hockey (Red Wings, Canadien, Blues, Lightning), et ex-sénateur, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 août 2016 : Sonia Rykiel (photo), 86 ans, grande couturière et designer française surnommée « la reine du tricot »... 2019 : Ferdinand Piëch, 82 ans, ancien patron et figure historique du constructeur automobile Volkswagen... 2018 : John McCain, 81 ans, sénateur républicain américain... 2015 : Léo Morneau (Dick Marshall), 93 ans, ex-lutteur et ex-promoteur de lutte... 2014 : Florent Montreuil, 69 ans, copropriétaire du restaurant Patates Plus de Val-Bélair... 2014 : Marcel Masse, 78 ans, homme politique canadien... 2012 : Neil Armstrong, 82 ans, premier homme à avoir marché sur la Lune... 2007 : Raymond Barre, 83 ans, économiste et homme politique français... 2009 : Edward « Ted » Kennedy, 77 ans, sénateur démocrate américain... 2004 : Marc Drolet, 69 ans, pianiste, auteur, interprète... 2001 : Carl Brewer, 62 ans, ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto... 2001 : Aaliyah, 22 ans, chanteuse américaine... 2001 : Philippe Léotard, 60 ans, comédien et chanteur français.