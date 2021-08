Comment retrouver ma fille d’avant?

Je vous écris en mon nom et au nom du père de mes enfants. Nous avons trois enfants, deux garçons et une fille, qui ont entre 11 et 17 ans. Ma fille de 15 ans est au milieu. Nous sommes des gens ordinaires, ni pires ni meilleurs que les autres, bien que mon mari soit un homme de principe un peu rigide, alors que moi, je suis plutôt du genre à laisser un peu aller les choses pour équilibrer.

Nous avons eu quelques problèmes avec notre aîné à une certaine période, mais les choses se sont vite replacées quand on nous a conseillé de lui faire voir un travailleur social qui l’a remis sur la bonne voie.

On ne pensait jamais revivre ça. Mais notre fille, qui avait toujours été sage et disciplinée, a vécu une période au secondaire qui s’est mal déroulée pour cause de mauvais amis. Elle a commencé par tenir tête à son père, puis ses notes scolaires ont dégringolé et son comportement envers ses profs et la direction de l’école ont fait le reste pour la mener vers l’expulsion.

Je vous passe les détails pour que personne ne la reconnaisse, pour en arriver à la décision que nous avons prise en désespoir de cause, de demander l’aide de la DPJ. Elle nous en veut, même si on ne l’a pas fait de gaieté de cœur!

Encore en période de déni, elle ne nous pardonne pas notre geste, bien que l’intervenante qui s’occu-pe d’elle nous incite à garder espoir---. Qu’avons-nous fait de si mal pour en arriver là, Louise ? Comment avons-nous pu réchapper notre plus vieux et perdre ainsi le contrôle sur notre seule fille ?

On nous recommande d’intégrer un groupe d’entraide et d’intervention pour les parents, mais mon mari ne veut pas qu’on s’humilie encore plus en allant étaler nos problèmes devant tout le monde. Qu’est-ce que je peux faire pour aider ma fille ?

Maman désemparée

Même si votre mari refuse l’invitation, vous devriez vous astreindre à fréquenter ce groupe où vous allez pouvoir emmagasiner des informations qui vont vous servir pour la suite des conduites à adopter avec votre fille, en plus de vous mettre en relation avec des parents qui vivent des choses similaires, pour constater que rien ne peut laisser présager les dérapages d’un enfant à qui on pense avoir tout donné