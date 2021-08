VIOLETTE, Oliva



À l'hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 29 juillet 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Oliva Violette. Elle était la fille de feu madame Émilia Deschênes et de feu monsieur Alphonse Violette. Elle a aussi été l'épouse de feu monsieur Léon-Maurice Gagnon. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Luc Gagnon), Danielle, Nathalie et Stéphane; ses petits-enfants: Héloïse (Patrice St-Louis), Éléonore (Caelan Griffiths), Frédérique (Rémi Désormeaux), Pascale, Marc-André et son arrière-petit-fils adoré Emmanuel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Violette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de: feu Adrien, Rose-Alma, Florence, Georges, Clara, Bertin, Laurent, Roger, Fernand et Jeannine. La famille recevra les condoléances à, de 9h à 11h,La famille remercie le personnel de la résidence Cardinal-Vachon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Fondation Gilles Kègle (380 rue du Pont, G1K 6M7, 418-524-2626).