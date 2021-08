Des lacs en train de mourir: «on a besoin d’aide»

Des riverains et des maires de municipalités cherchent à obtenir l’aide du gouvernement pour sauver leurs lacs qu’ils voient mourir sous leurs yeux.

«On a besoin d’aide, c’est inquiétant pour l’avenir», a lancé Pierre Fontaine, maire de Roxton Pond, en Estrie.

Comme plusieurs lacs de la province, celui de Roxton est aux prises avec le myriophylle et les algues bleues. Même que dans certains secteurs du lac, le cocktail est très odorant.

«C’est désagréable et esthétiquement aussi... et la chaleur de l’eau, l’eau est très chaude, à 82 degrés», a expliqué François Giasson, directeur général de Roxton Pond.

Ce dernier dénonce le fait qu’il n’existe pas de programme de subvention pour aider les municipalités à améliorer l’état de leurs plans d’eau.

«Nous, on a un budget d’au-delà de 200 000$ par année qu’on met depuis 4 ans et les années antérieures on en mettait aussi. Là, on est rendus à 200 000$ et cette année, probablement qu’on va augmenter encore parce que la demande se fait autosuffisante», a soutenu M. le maire.

Le directeur général a, quant à lui, expliqué qu’il faudrait investir des millions de dollars pour remettre le lac en bon état.

«Ça prend des millions, parce que si on parle juste un peu de draguer le lac, avec les audiences du BAPE, etc., parce que c’est très lourd, ça va coûter 6, 7 ou 8 millions», croit M. Giasson.