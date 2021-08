Du théâtre, en vrai de vrai. C’est le dicton qu’a choisi Premier Acte pour lancer sa saison 2021-2022.

Le petit théâtre de l’avenue De Salaberry retrouvera son public après 18 mois d’ouverture, de fermeture, de soubresauts et de baladodiffusions.

Dix pièces seront présentées devant un public estimé à 50 spectateurs et qui pourrait aller jusqu’à une cinquantaine, selon les liens entre les personnes. Un public qui devra être muni de son passeport vaccinal.

Mercredi, lors du dévoilement, le directeur général et artistique Marc Gourdeau ressentait une nervosité inhabituelle. Même s’il fait cet exercice depuis plus de 20 ans.

« Je me demandais quand on était pour faire ça à nouveau », a-t-il fait savoir, avant de lancer la présentation.

La saison 2021-2022 de Premier Acte sera constituée de propositions qui devaient être à l’affiche entre mars 2020 et mai 2021.

« On aurait aimé que le passeport soit lié à des assouplissements, mais on a écho que les choses pourraient changer, en octobre, si la rentrée se déroule bien. Nous allons tout faire pour limiter la quatrième vague », a précisé le directeur général et artistique, lors d’un entretien.

Premier Acte lancera sa saison le 21 septembre, avec Renversé à l’ananas, de la compagnie Mon père est mort.

« J’ai réalisé que ma grand-mère allait mourir bientôt et qu’une génération était pour s’éteindre. C’est maintenant à nous de bâtir quelque chose. C’est quoi le legs laissé par nos grand-mères et nos mères ? Qu’est-ce que l’on voudrait garder et [de quoi voudrait-on] se départir ? » a indiqué l’auteure Catherine Côté, qui signe aussi la mise en scène de cette création.

Food Club, qui devait être présentée en mars 2020, sera à l’affiche du 19 au 30 octobre. Les lieux de diffusion ont été fermés la journée où l’équipe devait entreprendre le montage de la salle.

« Le Food Club, c’est un club underground où les gens peuvent se laisser aller à toutes leurs tentations alimentaires », a décrit l’auteure et metteuse en scène Samantha Clavet.

Introduite avec la balado Haut du Lac, Fond de rang, qui sera présentée du 9 au 20 novembre, raconte l’histoire d’un homme qui revient dans un petit univers isolé, à Notre-Dame-du-Rosaire, pour reprendre ce qu’il avait laissé derrière lui. La pièce aborde l’identité régionale et l’identité sexuelle. Une deuxième saison de la balado Haut du Lac sera mise en ligne.

Un nouveau lieu

Présenté durant quelques représentations à guichets fermés, Meet_Inc., qui aborde de façon loufoque les jeux de pouvoir, les ragots, l’ambition et la compétitivité dans le monde du travail, sera de retour du 30 novembre au 11 décembre. Un « show par l’élite et pour l’élite ».

« Notre spectacle, c’est votre mode d’emploi pour devenir riche », a lancé Valérie Boutin, auteure, qui sera de la distribution.

Les populaires Contes à passer le temps seront de retour durant le temps des Fêtes, mais ils quitteront le lieu magique de la maison historique Chevalier dans le Petit-Champlain.

« On a perdu le lieu, mais nous sommes à la recherche d’un nouvel endroit. C’est un spectacle essentiel et il va avoir lieu », a promis le musicien Frédéric Brunet qui a participé aux dernières éditions. Le lieu et les dates qui seront dévoilés plus tard.

Freeze Up (18 janvier au 5 février), Aime-moi parce que rien n’arrive (15 février au 5 mars), L’envers (15 mars au 2 avril), Disgrâce (19 avril au 7 mai) et La nuit du 4 au 5 (17 au 21 mai) complèteront la saison.

D’ici le début de saison, Premier Acte propose une version audio du spectacle Fuck Toute, de Catherine Dorion et Mathieu Campagna, présentée en 2016 et 2017 et que l’on peut écouter gratuitement sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast.

Tous les détails sont en ligne à premieracte.ca