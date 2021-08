Écoutons les étudiants sur les cours à distance

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement décide du sort des écoles et du mode d’enseignement pour la sécurité de tous.

Je suis l’une de ces étudiantes du cégep qui se sont adaptées à l’enseignement à distance. Dans mon cas, ce type d’enseignement s’est très bien passé. Et je ne suis certainement pas la seule.

Cependant, cela ne se reflète pas dans ce que je lis dans les médias. Pourquoi ? Puisqu’on ne demande pas l’avis des étudiants.

Qui demande l’avis des étudiants ?

Je n’ai jamais été sondée à savoir si je préfère étudier en présentiel, en bimodal (qui combine l’enseignement en classe et en ligne en même temps) ou à distance. Pourtant, les premiers concernés sont les étudiants, les enseignants, le personnel de soutien et les professionnels. Mais qui décide ? Le gouvernement et les directeurs d’école.

On ne parle que des inconvénients du mode d’enseignement à distance. C’est vrai que les écoles n’ont eu d’autres choix que de s’adapter... et vite ! Il y a encore du chemin à faire pour rendre cela plus optimal, mais cela fonctionne pour beaucoup d’étudiants.

De plus, l’objectif du gouvernement d’avoir 75 % d’étudiants doublement vaccinés pour la rentrée ne sera pas atteint. Et que dire de l’arrivée du variant Delta, encore plus contagieux ? Vous voulez jouer avec notre santé ?

Des avantages indéniables

En outre, l’approche de l’enseignement à distance/bimodal a plusieurs avantages :

réduire les embouteillages, donc moins de pollution ;

permet d’économiser pour certains étudiants qui n’ont pas à louer un appartement qui gruge le budget ;

offre un horaire plus flexible et moins de raisons d’être absent du cours ;

donne plus de temps aux étudiants, qui n’ont pas à passer de longues heures dans les transports.

L’enseignement bimodal est une opportunité qu’on ne devrait pas mettre de côté. Imaginez, on pourrait suivre un cours à distance dans un autre pays. Une tempête de neige ? Pas de trouble, aujourd’hui, c’est à distance qu’on reprend le cours. On éviterait de mettre tout le monde en danger sur la route.

En d’autres termes, le bimodal permettrait à tous ceux qui fréquentent un établissement scolaire de choisir ce qui leur convient le mieux. Je précise bimodal, puisque les programmes techniques ont beaucoup de cours pratiques qui se donnent idéalement en présentiel.

Les étudiants ont le droit d’avoir une voix au chapitre.

On va se le dire, mais être assis sur une chaise en plastique, grugé par l’ennui et être entouré de murs beiges (parfois même sans fenêtre), c’est la mort à l’apprentissage. Ce n’est pas la CAQ qui disait : « C’est assez ! Faut que ça change » ? Des solutions, il y en a, il faut juste demander !

PHOTO MARTIN ALARIE

Jessy Lew Mayrand, étudiante