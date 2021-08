BEAULIEU, Laurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 avril 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Laurette Beaulieu, épouse de monsieur Laurent Dubé, fille de feu Lucien Beaulieu et de feu Lucienne St-Pierre. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Frédéric Bégin) et François (Jacinthe Boucher); ses petits-enfants : Florence, Philippe et Éloïse Bégin, Justine et Émile Dubé; ses frères et sœurs : feu Prêtre Jacques, Soeur Céline cnd, Sirice (Françoise Hudon), Gilles (Annette Pelletier), Marcel, feu André (Nicole Massicotte) et Antoine (Maryse Briand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé : Soeur Céline cnd, Monique (Lionel Rainville), André (Lise Bernard), feu Mariette (Roger Laroche), Michel (Huguette Paquin), Francine (Michel Morneau) et Jacqueline (Daniel Thériault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1 (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 13 h.