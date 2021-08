Football collégial: le CNDF prêt pour l’inconnu

À sa 16e saison à la barre de la formation du CNDF, Marc-André Dion n’a jamais eu peur de dire les choses comme elles sont. Le franc-parler de l’entraîneur a toujours fait partie de son ADN, mais il avoue en toute honnêteté qu’il n’a aucune idée ce que les prochains mois réservent à sa formation.

«C’est certain que j’aime ce que je vois de nos 80 athlètes sur le terrain. Cependant, c’est impossible avec tous les changements de prédire à quoi les formations vont ressembler. On se concentre sur nos choses et on verra bien, notre but est encore le même. On veut jouer le dernier match de la saison.»

Une chose qui retient l’attention dans le camp d’entraînement du CNDF est le nombre élevé de joueurs blessés. Près du tiers de la formation ne pratiquait pas lors de notre passage, mais le pilote s’est montré rassurant.

«Les blessures ont eu un impact jusqu’à maintenant, mais il n’y a rien de majeur. Il y a beaucoup de situations préventives et la majorité des gars sera de la partie vendredi soir face à Lennoxville. Je vais prendre le blâme pour les bobos, même si nous avons eu une bonne préparation physique. C’est mieux là que pendant la saison.»

Menace aérienne

Selon l’entraîneur d’expérience, le groupe de receveurs sera à surveiller et représente la position la plus forte de son équipe.

«On sera assurément dangereux par la passe. On possède beaucoup de profondeur et nos receveurs sont athlétiques. Iraghi Muganda devrait sortir du lot. Il est maintenant plus mature et il possède de superbes qualités athlétiques.»

Le porteur de ballon Diego Rodrigue sera également un outil important dans l’attaque du CNDF. La polyvalence de l’ancien Blizzard sera mise à contribution selon son entraîneur.

Bataille de passeurs

Pour bien faire fonctionner le jeu aérien, deux pivots aux styles différents se disputent le poste de partant. Le joueur de deuxième année Édouard Vachon possède un style classique et opère principalement de la pochette. Le produit des Condors de Saint-Jean-Eudes espère s’imposer immédiatement.

Photo Jean Carrier

«Je suis à l’aise dans le système et je crois en mes moyens pour mener cette équipe où l’on veut terminer. Je souhaite distribuer le ballon à tout le monde. Nous avons beaucoup de gars menaçants avec le ballon dans les mains.»

Bahati Malira amène une dimension de mobilité importante. Selon le vétéran de troisième année, la bataille se décidera selon sa constance.

«Il faut simplement que je réduise mes erreurs et que je fasse des bonnes lectures. Si je maîtrise ce dernier aspect, j’ai toutes mes chances de commencer.»

Bon mélange défensif

La défensive du Notre-Dame possède un ratio équilibré de vétérans et de jeunes joueurs qui sont prêts à contribuer immédiatement selon le maraudeur de troisième année Jérémy Racine.

Photo Jean Carrier

«Nous avons eu un bon recrutement et je pense que nous sommes mieux outillés que par la passé à faire face à des blessures. J’aime beaucoup la chimie dans l’équipe et tous les joueurs se sentent impliqués. J’ai l’impression que tout sera beaucoup plus intense cette saison. Nous avons tellement hâte de sauter sur le terrain.»

La recrue de format géant du Séminaire Saint-Joseph, Thomas Gosselin, est un de ses nouveaux joueurs qui fait écarquiller les yeux. Le joueur de ligne défensive de six pieds trois pouces et 290 livres a eu un impact indéniable au centre de la défensive depuis le début du camp.

«J’ai hâte de jouer pour vrai. Je suis confiant de bien faire et si je suis en mesure d’occuper l’attention des attaques adverses, cela va libérer mes coéquipiers pour faire des jeux.»

Nouvelles installations pour le CNDF

Le programme de football du CNDF n’a pas lésiné durant la longue pause de football pour améliorer ses infrastructures. Le directeur des communications et du développement institutionnel, Pascal Masson, a très hâte que le club inaugure son nouveau stade.

Photo Jean Carrier

«Nous étions censés commencer la saison sur notre terrain, mais il y a eu des délais de livraison. Nous espérons quand même disputer des parties dans nos installations d’ici la fin de la saison. Le stade représente un investissement de plus de 1 M$ et il est entièrement autofinancé par un partenariat privé.»

Le dirigeant assure que le projet était en tête de liste du cégep et représentait un besoin criant.

Le terrain est situé en bordure du pavillon principal de l’institution et il a déjà servi au tout début du programme avant de voir l’équipe transférer son domicile pour les parties au Séminaire Saint-François. La grande différence est qu’il sera maintenant muni d’une surface synthétique comme c’est le cas avec la très grande majorité des terrains de la province.

Pour l’entraîneur Marc-André Dion, l’arrivée du stade n’était qu’une question de logique.

«On se dit un programme d’excellence et il est normal d’avoir des installations de grande qualité qui attirent l’excellence chez nous. J’ai vraiment hâte d’y jouer et me sentir véritablement dans nos affaires. Ça va être encore mieux pour notre sentiment d’appartenance. Ça me rend fier.»

Boucler la boucle

Le stade n’est pas le seul investissement fait par les dirigeants puisque les joueurs du programme bénéficient d’un tout nouveau vestiaire au Stade Leclerc. Une situation qui a fait des heureux également dans le personnel d’entraîneurs.

«Tous nos bureaux sont maintenant rendus dans le stade couvert et nous avons également des endroits pour faire les réunions. Pour les joueurs, c’est le jour et la nuit avec l’ancien vestiaire. Quand je regarde maintenant l’environnement qu’on peut offrir aux jeunes athlètes, nous n’avons absolument rien à envier à personne», termine le pilote avant de retraiter dans son nouveau bureau à proximité du vestiaire.