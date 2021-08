La Liga MX remporte le concours d’habiletés

Le concours d’habiletés qui opposait la Major League Soccer (MLS) à la Liga MX, mardi soir, s'est soldé par une victoire dramatique des Mexicains.

Les joueurs du circuit Garber étaient en avance à la toute dernière épreuve et n'avaient qu'à toucher la barre transversale du milieu de terrain, mais ce sont finalement les joueurs de la Liga MX qui ont réussi à remonter la pente et à frapper la barre transversale en premier.

C’est Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), qui a joué les héros pour la formation composée d’étoiles de la meilleure ligue de soccer du Mexique.

Rappelons que chaque circuit misait sur huit athlètes pour cette originale compétition présentée au Banc of California Stadium. L’événement se divisait en cinq épreuves, soit le défi des tirs, le «touch challenge», les centres et reprises de volley, le défi de précision de passes et le défi de la barre transversale.

La MLS était représenté Raul Ruidiaz (Sounders de Seattle), Nani (Orlando City SC), Ricardo Pepi (FC Dallas), Lucas Zelarayan (Crew de Columbus), Rodolfo Pizarro (Inter Miami FC), Diego Rossi (LAFC), Andre Blake (Union de Philadelphie) et Matt Turner (Revolution de la Nouvelle-Angleterre).

Le match des étoiles entre la MLS et la Liga MX se déroulera mercredi soir et sera présenté sur les ondes de TVA Sports.