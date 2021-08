La ministre fédérale des Femmes sème la polémique en parlant de «nos frères, les talibans»

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Maryam Monsef, a suscité la polémique mercredi midi en lançant un appel à ceux qu’elle a qualifiés de «nos frères, les talibans».

Mme Monsef, à titre de ministre du gouvernement Trudeau, faisait le point sur la situation en Afghanistan et les efforts du Canada pour sortir le plus grand nombre possible de personnes du pays.

D’origine afghane, la ministre sortante a lancé un appel à ceux qu’elle a qualifié «nos frères, les talibans» dans une allocution lue pendant le point de presse.

AFP

«Je veux profiter de l’occasion pour parler de nos frères, les talibans. Nous vous demandons d’assurer l’évacuation sécuritaire de tous ceux qui veulent quitter l’Afghanistan», a-t-elle lancé.

Interrogée au sujet de sa sortie, Mme Monsef a indiqué qu’il s’agissait d’une référence culturelle.

Elle a aussi précisé que les talibans forment toujours un groupe considéré comme terroriste au Canada

Réactions

Cette phrase n’a pas manqué de faire réagir les chefs des autres partis fédéraux en pleine campagne électorale.

«Le gouvernement Trudeau a utilisé un langage totalement inacceptable. Après six mois d’inaction par le gouvernement Trudeau, il y a des milliers d’Afghans en danger à cause de leur soutien à notre pays», a réagi mercredi matin Erin O’Toole lors d’un point de presse à Brantford, en Ontario.

«On a besoin de leadership, on a besoin d’un plan et on a besoin d’un premier ministre qui va agir dans nos intérêts et je vais faire ça chez nous et sur la scène internationale», a-t-il ajouté.