La santé publique recommande le report du retour au bureau

La santé publique recommande aux employeurs de repousser la date du retour en présentiel de leur personnel en raison de la situation épidémiologique actuelle.

« Dans le contexte de recrudescence du nombre de cas de COVID-19 qu’entraîne la quatrième vague en cours, ainsi que la présence marquée du variant Delta au sein de la population, il serait plus prudent de repousser le retour progressif des employés dans les milieux de travail qui s’est amorcé récemment », peut-on lire dans le communiqué.

On précise également que la recommandation sera réévaluée au début du mois d’octobre.

La santé publique justifie cette recommandation par le fait que plusieurs des éclosions dans les précédentes vagues sont survenues dans les milieux de travail, entre autres.

« Les prochaines semaines seront marquées par la rentrée scolaire, ce qui implique une augmentation des contacts et de leur impact imprévisible sur la situation épidémiologique », ajoute-t-on.

La santé publique mise donc sur la prudence et tente ainsi de réduire les contacts, source de propagation du virus.

Le variant Delta représente actuellement plus de 50 % des cas au Québec.

Les fonctionnaires restent à la maison

Le gouvernement du Québec a également annoncé le report du retour graduel au bureau de ses fonctionnaires en raison de la situation épidémiologique.

Le plan, qui devait se mettre en branle le 7 septembre, s’entamera le 4 octobre, a fait savoir le gouvernement par communiqué.

Ainsi, la majorité du personnel continuera le télétravail.

« La santé et la sécurité du personnel sont primordiales et, en tant qu’important employeur, je considère qu’il faut montrer l’exemple. Nous évaluerons la situation à la fin du mois de septembre pour voir si la date du 4 octobre est maintenue et nous en informerons le personnel concerné », a indiqué la ministre de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel.

