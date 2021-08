Vaccination obligatoire: le Parti québécois fustige le Barreau

Le Barreau du Québec ne témoignera pas à la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire, au grand dam du PQ.

« Nous, on présumait que le Barreau avait une opinion à partager. On a négocié assez durement pour qu’ils soient là. On est déçus et surpris », explique le député péquiste Joël Arseneau.

Le Barreau du Québec, l’ordre professionnel des avocats qui a pour mission d’assurer la protection du public, devait témoigner vendredi aux auditions sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 à l’Assemblée nationale. L’organisme s’est toutefois désisté pour des raisons de disponibilité. Selon nos informations, il devrait toutefois déposer un mémoire.

« Nous croyons qu’il est essentiel d’éclairer les parlementaires et la population du Québec à l’aide de l’expertise de juristes et d’éthiciens reconnus. Le Barreau du Québec possédant une compétence incontestable en la matière, il nous semble tout à fait naturel, voire nécessaire, que vous nous fournissiez un avis concernant cet enjeu majeur », déplore M. Arseneau dans une lettre envoyée à la bâtonnière Me Catherine Claveau.

Éclairage juridique

« Le premier ministre a accepté de tenir une commission parlementaire parce que dans le cas de la vaccination obligatoire, on brime des droits. C’est important d’avoir une opinion juridique », explique M. Arseneau.

La commission parlementaire sur la vaccination obligatoire va s’étaler sur deux jours et commence jeudi.

En plus du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du ministre de la Santé, Christian Dubé, sept syndicats vont venir témoigner.

Le constitutionnaliste Louis-Philippe Lampron, professeur à l’Université Laval, remplace le Barreau à l’horaire.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse apportera également un éclairage juridique sur cette question controversée.

Rappelons que le gouvernement Legault propose la vaccination obligatoire pour les employés du réseau de la santé en contact avec les patients.