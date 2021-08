L’élection dont personne (ou presque) ne voulait

En politique canadienne, un grand cliché, semble-t-il, ne tient plus trop bien la route. Dès qu’un premier ministre déclenche une élection avant tout parce qu’il juge pouvoir en sortir gagnant, on dit depuis toujours qu’après 24 à 48 heures, les électeurs l’auront vite oublié.

Pas cette fois-ci. Du moins, pas tout à fait. On l’entend d’ailleurs de plus en plus souvent autour de nous.

Sauf pour sa quête évidente d’une victoire majoritaire, pourquoi donc, se demande-t-on, Justin Trudeau a-t-il plongé le pays dans des élections ? Pis encore, en plein été. Et surtout, en pleine 4e vague de Covid-19.

Selon un sondage Léger réalisé pour le groupe Postmedia, pas moins de 7 Canadiens sur 10 sont en effet persuadés que le chef libéral Justin Trudeau aurait dû attendre jusqu’en 2022 pour déclencher les élections.

Plus de 60 % des répondants pensent aussi que la quête d’un gouvernement majoritaire est sa première motivation.

Cette opinion tranchée expliquerait-elle en partie pourquoi l’écart diminue soudainement dans les intentions de vote entre les libéraux et les conservateurs d’Erin O’Toole ? C’est ce qu’on aura le soir du 20 septembre.

Tous les pouvoirs déjà

D’ici là, l’impression d’un premier ministre qui, malgré son mandat minoritaire, aurait pu très bien continuer à gouverner librement est indéniable.

Loin d’être « bloqué » ou « toxique », le Parlement fédéral fonctionnait dans les faits comme si le gouvernement Trudeau était majoritaire. Aucun des partis d’opposition ne désirant se lancer dans des élections dès cette année.

Cela comprenait même le grand choix « historique » auquel M. Trudeau jure de convier les Canadiens sur la gestion de la pandémie et son « comment rebâtir le pays en mieux ».

Sur presque tous les fronts, la réalité est qu’il avait déjà les deux mains posées très solidement sur le volant du Parlement.

Le premier ministre canadien avait tous les pouvoirs, entre autres, pour imposer la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux et dans les transports.

Il avait tous les pouvoirs pour faire progresser et adopter sa nouvelle Loi sur les langues officielles. Laquelle, pour la première fois, reconnaît enfin le déclin du français à travers le pays et même au Québec.

Et le taux de participation ?

Il avait tous les pouvoirs pour négocier avec les provinces l’augmentation tant attendue par elles d’un financement fédéral bonifié en santé et services sociaux.

Il avait tous les pouvoirs pour réaliser même ses nouvelles propositions visant à faciliter l’accès à la propriété et à des logements abordables. Idem pour des services de garde plus accessibles. Etc., etc., etc.

Une fois dans l’urne, il est toutefois moins probable que ce déclenchement mal avisé d’une élection nationale en pleine pandémie finisse par précipiter des hordes d’électeurs libéraux dans les bras des conservateurs, des néo-démocrates ou des bloquistes.

La véritable inquiétude est son impact possiblement négatif sur le taux de participation. Déjà qu’au dernier scrutin de 2019, il frôlait à peine les 67 %.

Le 20 septembre prochain, avec la crainte du variant Delta combinée à une élection déclenchée sans motif réellement sérieux, ne risque-t-on pas de le voir diminuer encore plus ?

Auquel cas, quelle que soit la couleur du prochain gouvernement – ou s’il sera majoritaire ou non –, la démocratie canadienne en sortirait d’autant plus affaiblie.