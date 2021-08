Les Sea Dogs s’imposent contre les Islanders

Les Sea Dogs de Saint John ont donné une leçon de hockey aux Islanders de Charlottetown en gagnant 8 à 1, mercredi soir, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Josh Lawrence été le plus efficace à l’attaque pour l’équipe locale, en marquant trois filets en plus de récolter une mention d’aide et d’afficher un différentiel de +4. Carter McCluskey a participé à trois buts et les défenseurs Natan Grenier et Nathan Drapeau ont réussi deux points chacun.

Malgré les 44 tirs dirigés au but partagé par Ventsislav Shingarov et Noah Patenaude, seul Daniel Kline a trouvé le fond du filet pour les Islanders.

Les Saguenéens opportunistes

À Baie-Comeau, les Saguenéens de Chicoutimi ont capitalisé à huit reprises sur 18 lancers pour avoir le dessus 8 à 6 sur le Drakkar.

Félix Bédard a été au centre du succès des «Sags», lui qui a trouvé le fond filet à quatre reprises. Alexis Dubé a également quatre points à sa fiche, incluant un but.

Félix Lafrance, Bédard et Jake Todd ont permis aux visiteurs d’avoir une avance de 3 à 0 après le premier tiers, une avance difficile à surmonter.

Pour le Drakkar, Nathan Baril et Jacob Gaucher ont marqué deux buts chacun. Baril a ajouté deux mentions d’aide et Benjamin Corbeil en a récolté trois dans la défaite.

Les Tigres l’emportent contre Shawinigan

Les Tigres de Victoriaville ont battu les Cataractes de Shawinigan 4 à 2, à domicile.

L’équipe locale a pris les devants 3 à 0 avant la moitié de l’affrontement avec des filets d’Alpha Barry, Antoine Julien et Zachary Gravel.

Les Cataractes ont tenté de remonter par les efforts d’Alexis Bonefon et Isaac Ménard, mais n’ont pas pu en compter davantage pour réussir l’exploit.

Maxime Pellerin a d’ailleurs brisé les espoirs de ses rivaux en marquant un but d’assurance en avantage numérique alors qu’il restait moins de trois minutes à la partie.

Le gardien partant des Tigres Nathan Draveau a quitté le match avant la fin de la première période en raison d’une mêlée devant le filet qui a mal tourné. Il avait sept arrêts en autant de tirs lors de son départ. Frédéric Duteau lui est venu en relève et a réalisé 19 arrêts et a permis deux buts.