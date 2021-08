L’exposition immersive «Sous les glaces avec Mario Cyr» en résidence au Centre des Congrès de Québec

L’exposition interactive «Sous les glaces avec Mario Cyr» se déplacera à Québec pour une résidence au Centre des Congrès du 18 décembre 2021 au 13 février 2022.

Imaginée par Lilli Marcotte et Benoit Landry et produit par Éloize Expo, une division du Cirque Éloize, l’exposition de 45 minutes plonge le public dans le cœur de l’Arctique canadien, avec des images et vidéos du réputé photographe madelinot Mario Cyr.

Divisée en plusieurs étapes de son périple, l’exposition donne l’impression au visiteur d’accompagner le photographe dans son voyage. À l’entrée, il y a le camp de base, où ce dernier sera témoin de la rencontre entre l’explorateur et ses précieux guides inuits. Puis il y aura la mosaïque «Dans la lentille de Mario», qui dévoile 300 clichés de l’explorateur pris au fil des années.

Le visiteur arrive ensuite dans «La lisière des glaces» où il est possible d’observer la limite entre les glaces et la mer qui grouille de vie, avant d’entrer dans une installation immersive, «le cœur», avec la musique de Jean-Michel Blais accompagnant le champ des baleines.

Finalement, «La grotte» propose des vidéos documentaires et une plongée virtuelle du madelinot.

L'exposition du caméraman, photographe et plongeur en eau froide Mario Cyr, qui a attiré plus de 28 000 curieux aux Studios Éloize, est présentée à Montréal jusqu'au 31 octobre 2021 avant de se déplacer vers Québec.