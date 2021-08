Marmen s’associe à un partenaire européen pour développer le marché de l’éolien en mer

Marmen Welcon sera la première entreprise à fabriquer des tours d’éoliennes en mer dans le port d’Albany, dans l’État de New York, grâce à un accord qu’elle vient de conclure avec la société européenne Smulders.

Ce partenariat permettra à Marmen Welcon, une coentreprise composée des deux principaux fabricants mondiaux de tours d’éoliennes terrestres et en mer, de s’approvisionner auprès de Smulders de pièces de transition en acier.

Ce nouvel accord favorisera la construction des éoliennes en mer qui seront érigées dans le port d’Albany à la fin de 2023.

Rappelons que ce port intérieur accueillera le plus important projet de fabrication dans le marché d’éoliennes en mer aux États-Unis, réalisé en collaboration avec Equinor, Marmen Welcon, le port d’Albany et la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

Les travaux d’aménagement, qui nécessiteront un investissement d’environ 350 millions $ US, commenceront d’ici la fin de 2021.

Partenariat stratégique

Grâce à la nouvelle entente entre Marmen Welcon et Smulders, une vingtaine d’emplois spécialisés seront créés au Québec.

«Smulders est clairement le bon partenaire pour Marmen Welcon, avec plus de 2000 pièces de transition fabriquées dans ses installations situées en Europe», a déclaré Patrick Pellerin, président de Marmen.

Selon lui, ce partenariat stratégique encouragera aussi le transfert de connaissances.

Le DG de Smulders, Raf Iemants, partage son enthousiasme: «Avec déjà plus de 20 ans d’expérience dans l’éolien en mer sur le marché européen, nous sommes impatients de partager notre expertise dans la fabrication de pièces de transition avec Marmen Welcon», a-t-il dit, dans un communiqué.