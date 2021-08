O’Toole ou le dilemme du moins pire

BOWMANVILLE | C’est en se pinçant le nez que Chris compte – encore une fois – offrir son vote à Erin O’Toole.

Le père de famille de la région de Durham en Ontario, qui souhaite demeurer anonyme, a bel et bien remarqué la délicate transformation de son député.

Et ça l’agace au plus haut point.

L’homme se dit chrétien, contre l’avortement et le mariage gai.

Cette fois-ci, plus que jamais, il compte voter pour le « moins pire » des premiers ministres.

« Il (O’Toole) ne mérite pas mon vote, mais si je ne veux pas que la société devienne plus libérale, je n’ai pas le choix », peste le propriétaire d’une compagnie de paysagement, stationné dans sa camionnette aux abords d’un centre commercial.

« Je comprends qu’il y a de plus en plus de gens libéraux, et que ça tire les conservateurs vers la gauche pour trouver un terrain d’entente, ajoute-t-il. Je comprends la stratégie, mais évidemment, cela m’agace. »

Contrastes

Le comté de Durham, situé à une soixantaine de kilomètres à l’est de Toronto, en est un de contrastes, où le monde rural cède le pas à la banlieue à vitesse grand V depuis 20 ans.

C’est ici qu’Erin O’Toole a grandi, plus précisément dans le village jadis ouvrier de Bowmanville, qui est en train de se faire carrément avaler par le grand Toronto.

À l’entrée du charmant cœur historique de la localité, deux magasins de meubles amish et mennonites marquent à leur façon cette rupture entre les univers ruraux et la ville-dortoir.

Ici, Erin O’Toole a ses fans, mais on ne peut pas dire que son nom provoque spontanément des regards de pâmoison.

La plupart des gens l’appellent Erin, et Erin, « c’est un bon gars », comme je l’ai souvent entendu la semaine dernière durant mon séjour.

Pas plus, pas moins.

Ce bon gars en mal de notoriété connaît d’ailleurs un solide début de campagne électorale. Les récents sondages le donnent à égalité statistique avec son adversaire libéral.

Qui est-il vraiment ?

Le recentrage qu’O’Toole opère depuis qu’il est devenu chef y est sans doute pour quelque chose.

O’Toole se dit maintenant pro-choix, pour le mariage gai, et sa plateforme électorale dépensière est loin de proposer un retrait du rôle de l’État dans la vie des Canadiens.

C’est ainsi que, jusqu’à présent, les épouvantails prévisibles des libéraux collent moins à la peau du nouveau chef conservateur.

La raison est simple : ces étiquettes ne le définissent pas (plus ?) vraiment.

Car plusieurs, même dans son patelin, se demandent qui est vraiment Erin O’Toole.

Est-il le populiste trumpien qui a fait les yeux doux aux conservateurs sociaux il y a à peine un an pour remporter la course à la direction de son parti ?

Ou celui qui se dit libéral sur les questions sociales, qui tend la main aux syndicats, et dont la plateforme électorale se veut à première vue assez dépensière ?

« Vous le croyez, vous, lorsqu’il dit qu’il est pour l’avortement ? » me chuchote une serveuse d’un restaurant en se cambrant au-dessus du bar pour que personne ne l’entende.

« Pas moi. »

Cela dit, le chef conservateur peut dormir en paix ; à moins d’une catastrophe, sa réélection est assurée dans sa circonscription.

Âgé de 27 ans, son principal rival, le libéral Jonathan Giancroce, en est à sa deuxième tentative contre Erin O’Toole.

Il admet que « c’est un peu plus difficile » cette fois-ci, maintenant que son adversaire est devenu chef de l’Opposition officielle.

Pour tirer son épingle du jeu, Giancroce mise sur la population plus aisée, immigrante (ou les deux à la fois), habitant les quartiers modernes où s’érigent bien serrées d’énormes baraques à deux garages qui ont poussé tout autour de Bowmanville.

Trop libéral

À une petite demi-heure de route au nord, Port Perry s’étend sur les berges du lac Scugog. Le village de 10 000 âmes tend à voter à droite, en raison de sa forte proportion de retraités.

Tout comme Chris, Jean et David Goldie déplorent eux aussi le recentrage opéré par O’Toole.

« Avant qu’il devienne chef, il était un type différent. Je l’appuyais à 100 % à l’époque. Mais quand il est devenu chef, il a changé. Il est devenu trop mou et trop libéral », lance Jean, stationnée aux abords d’un Tim Hortons.

« Il essaie de plaire à tout le monde », renchérit son mari David.

Eux aussi comptent tout de même lui offrir leur vote.

En cette journée d’août caniculaire, le parc Palmer offre un répit de la chaleur avec ses grands arbres et la brise qui balaie la rive du lac Scugog.

Un quatuor de retraités assis à l’ombre sur des chaises pliantes déplore qu’on ne parle pas assez d’environnement, et ne comprend pas pourquoi la crise en Afghanistan prend autant de place dans la campagne.

Berkeley Emmons prédit « une course serrée » entre libéraux et conservateurs en raison du virage de M. O’Toole.

« Il fait du pouce sur les propositions des libéraux, particulièrement en ce qui concerne les grandes dépenses. C’est une bonne stratégie que d’offrir l’aide dont les gens ont besoin », avance-t-il.

Les étiquettes anti science, avortement, mariage gai, prônant l’austérité, collent mieux à plusieurs candidats conservateurs qu’à leur chef.

Erin O’Toole a jusqu’ici su contrôler le message de son parti, malgré ses contradictions et réponses évasives sur la vaccination, la privatisation de soins de santé, et les questions sociales.

Saura-t-il tenir ?