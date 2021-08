Passeport vaccinal : des enjeux particuliers pour le sport

La pratique du sport n’échappe pas à l’application du passeport vaccinal et dans le milieu associatif, on se creuse la tête pour tenter de trouver la meilleure façon d’appliquer cette nouvelle mesure qui doit entrer en vigueur incessamment.

Selon la directive de la Santé publique du Québec, tous les adolescents de 13 ans et plus devront prouver qu’ils ont été totalement vaccinés, avec comme seule exception les activités scolaires impliquant les jeunes d’une seule école.

Chez Soccer Québec, la mesure sera appliquée graduellement du 1er au 14 septembre. Or, le contrôle pourrait s’avérer plus compliqué dans un parc qu’à l’entrée d’un magasin, par exemple.

«C’est un enjeu, a révélé Mathieu Chamberland, directeur général de Soccer Québec, au cours d’une entrevue avec Mario Dumont à la chaîne LCN, mercredi. On est en train de trouver des façons.»

Attention aux bénévoles

M. Chamberland émet toutefois un avertissement: les bénévoles, dont la présence est absolument nécessaire, ont déjà été au cœur de la survie des activités tout au long de la pandémie. Un fardeau de plus pourrait toutefois en décourager quelques-uns.

«L’autre enjeu, c’est d’essayer de rendre la vie plus facile aux bénévoles, a-t-il ainsi lancé. Tout le mouvement du sport associatif repose sur l’implication des bénévoles. Je dirais que lors des trois premiers chapitres de cette pandémie, ils ont été au rendez-vous, ils ont été exceptionnels, et là, on leur en demande encore pour cette quatrième vague.»

«Il faut trouver une solution pour leur faciliter la vie. L’objectif est que les jeunes pratiquent leur activité en toute sécurité, mais comment peut-on faciliter cet accès-là au sport sans que ce soit trop contraignant?»

Une solution avancée par M. Chamberland pourrait être de ne demander qu’une seule fois le passeport vaccinal à l’inscription en début de saison pour éviter de le redemander avant chaque entraînement ou chaque match.

Sur un autre ordre d’idées, Soccer Québec est satisfait de la saison estivale en cours, qui a permis de retrouver un peu de normalité après une année 2020 difficile.

«On se remet tranquillement de la pandémie, même si ce n’est pas encore à 100 % rétabli», s’est réjoui M. Chamberland.