Tuukka Rask reviendra à moindre coût

Tuukka Rask prévoit revenir avec les Bruins de Boston cette année et il compte bien accepter un petit contrat pour donner plus de marge de manœuvre à son équipe dans sa gestion de la masse salariale.

Rask a été opéré à la hanche au mois de juin et est en convalescence. Il estime toutefois qu’un retour en janvier est possible.

Or, le gardien est actuellement joueur autonome sans compensation et pourrait choisir sa destination. Cependant, le principal intéressé n’a joué que pour les Bruins depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il semble donner beaucoup d’importance à la loyauté.

«J'ai joué avec une équipe quand j'étais en Finlande et j'ai eu la chance de faire partie d'une seule équipe dans la LNH», a-t-il dit au micro de la chaîne radiophonique WEEI 93.7 FM, mercredi.

«Pour moi, il s'agit de la fierté de jouer pour une équipe et une équipe seulement. Je n’ai aucune raison de courir après l'argent et d'aller ailleurs. Boston est ma maison. J'ai toujours voulu jouer et rester ici. Ainsi, l'argent ne sera pas un problème. Nous avons eu une conversation avec [le directeur général des Bruins, Don Sweeney] et je serai un gardien bon marché pour eux.»

Rask présente une fiche de 306-163-66, une moyenne de buts alloués de 2,27 et un taux d’efficacité de ,921 en 14 saisons. Il a remporté le trophée Vézina en 2014 et a mené les Bruins à la finale de la coupe Stanley deux fois, aux printemps 2013 et 2019.

En son absence, Linus Ullmark, qui a accepté cet été un contrat de quatre ans et de 20 millions $, et Jeremy Swayman devraient être les gardiens de prédilection de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy.