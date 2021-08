Un bambin hospitalisé à cause de poules urbaines

Un bambin de Repentigny a été hospitalisé à la fin du mois de juillet après avoir été en contact avec des poules urbaines.

«Il faisait de la fièvre, ça faisait quelques jours. Mais c'est sûr qu'à 15 mois, il fait aussi des dents, alors on pensait que c'était juste ça. Puis, la quatrième journée de fièvre, là, on s'est inquiété un petit peu plus, parce qu'il y avait du sang dans ses selles», raconte Monika Robert, la mère du petit Ludovik.

La famille s’est donc présentée aux urgences du CHU Sainte-Justine, où les médecins ont procédé à des examens et ont placé le garçonnet en observation.

Quelques heures plus tard, un microbiologiste et infectiologue leur annonce que Ludovik a une bactérie dans son sang, mais qu'il ne sait pas encore laquelle.

«Ils l'ont tout de suite mis sur intraveineux antibiotique pour s'assurer que ce soit neutralisé», se souvient la mère.

Après des tests plus poussés, les médecins ont finalement conclu qu'il s'agissait de la bactérie de la salmonelle.

Une enquête de la Santé publique a permis de découvrir que le petit Ludovik a contracté la bactérie après avoir été en contact avec des poules urbaines.

La salmonelle peut se retrouve entre autres dans les excréments des poules.

Ludovik en a touché lorsqu’il se trouvait chez des amis et a porté ses mains à sa bouche. La bactérie s'est alors introduite dans son organisme.

«La poule peut facilement en avoir sur ses plumes. Il va y en avoir, également, à la surface des oeufs, puis quand il fait assez chaud, inoculum. Donc, la quantité de bactéries va être suffisante pour que l'enfant, lorsqu'il va porter les mains à sa bouche, ingère des bactéries», explique la Dre Valérie Lamarre, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine.

Les tortues et les reptiles sont aussi porteurs de la bactérie de la salmonelle.

«Après trois jours d'antibiotiques, on a commencé à retrouver notre petit Ludo en santé», se réjouit Monika Robert, qui souhaite maintenant prévenir les autres parents des dangers que peuvent représenter les poules urbaines.

Après avoir été en contact avec des poules, il est donc très important de surveiller les enfants pour qu’ils ne portent pas les mains à leur bouche avant de les avoir lavées.

– D’après les informations d’Harold Gagné