Un VTT 100% électrique verra le jour en 2022

La production des premiers véhicules tout-terrain (VTT) 100% électriques du fabricant Theron devrait débuter en 2022.

Après quatre ans de travail, le «Reever» est pratiquement terminé. Fabriqué à 100% dans l’espace de travail du Digihub à Shawinigan en Mauricie, le VTT 100% électrique est né des ambitions de trois entrepreneurs originaires de la région.

Bastien Théron, Michael Jomphe et Philippe Lafontaine avaient le désir de réunir leurs passions pour la pratique du VTT et l’électrification des transports.

«C’est incroyable la fierté qu’on ressent. C’est notre bébé qui est pratiquement terminé. Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’on ressent», a expliqué Bastien Théron, en entrevue à TVA Nouvelles mercredi.

Le plus gros défi pour les ingénieurs a été la batterie qui a nécessité trois jours de conception. La prise de recharge est quant à elle, située à l’arrière du quad, est la même que celle utilisée pour les véhicules électriques.

Le Reever a une autonomie de 180 kilomètres et un temps de recharge de trois heures. Il peut atteindre une vitesse de 120 kilomètres à l’heure et possède une capacité de charge de 500 kilos.

La jeune pousse de Shawinigan a toutefois des objectifs modestes pour les années à venir. «Notre but n’est pas de vendre 20 000 unités, mais de rester à un niveau où chaque VTT qu’on va produire aura une qualité et une fiabilité irréprochables. On veut personnaliser chaque produit», a expliqué Michael Jomphe.

Les entrepreneurs prévoient lancer la production de leur véhicule tout-terrain en 2022, avec une centaine d'unités.

Le VTT se détaillera à 20 000$.