Une farce qui n’a rien de drôle

Je n’y ai pas cru la première fois qu’on me l’a dit.

Puis j’ai dû me rendre à l’évidence : on avait accusé Robert Soulières de racisme pour avoir utilisé le mot « nègre » dans son roman-culte Un cadavre de classe.

Je crois être bien placé pour juger du ridicule de l’accusation : depuis une décennie, je suis chroniqueur pour Lurelu, une revue dont la crédibilité n’est plus à faire, étant la seule publication se consacrant exclusivement à la littérature jeunesse québécoise (précisons au passage que le présent texte n’engage que moi-même et nullement la revue précitée).

J’y tiens une chronique se penchant sur l’analyse des oeuvres jeunesses marquantes de notre société, de Marie-Claire Daveluy à Raymond Plante en passant, tout récemment, par le regretté Michel Noël. Dans le numéro printemps-été de 2019, sous le titre Cadavres exquis, j’ai analysé le livre de Robert Soulières avec autant de profondeur que la limite de mots le permettait.

Second sens ignoré

La première conclusion à tirer de cette affaire est que personne, à CTV, n’a pris le temps de lire l’hilarant roman de Soulières. Peut-être aurait-on alors remarqué que le personnage le plus mémorable de l’intrigue est une femme noire, intelligente et émancipée occupant le métier non-traditionnel de policière. «Ne nous embarrassons pas de ces détails, semble-t-on s’être dit à CTV ; extirpons plutôt le controversé “mot en N” et sortons-le de son contexte afin de promouvoir notre idéologie », à savoir le prétendu racisme des Québécois. Rien à cirer non plus qu’en langue française, le mot « nègre » est doté d’un second sens, c’est-à-dire (selon le Larousse) : « Personne qui travaille de manière anonyme pour un écrivain, un artiste, un scientifique, etc. lequel sera seul reconnu auteur du travail ». Cette définition, bien entendu, s'applique quelle que soit la couleur de peau du prête-plume concerné — et c’est d’ailleurs en ce sens qu’il est utilisé dans le roman de Soulières, lorsqu’une femme noire dira « qu’on est souvent le nègre de quelqu’un ».

La technique de ces apôtres de la bien-pensance n’est pas nouvelle. Il y a plus d’un siècle, le clergé catholique avait mis à l’Index le roman Marie Calumet de Rodolphe Girard cite que son personnage fait des « rêves d’une choquante lubricité » sans, bien sûr, les décrire. C’est toutefois ce seul mot, lubricité, qui servi de prétexte pour étiqueter le livre comme « pornographique », au même titre que l’unique usage du mot « nègre » a suffit à CTV pour étiqueter Cadavre de classe de « raciste ».

Comme si cela n’était assez ridicule, on a ressorti une histoire de plainte jugée infondée qui saumurait dans la naphtaline depuis deux ans... Certes, CTV est habitué de flirter avec le grotesque : toujours afin de propager cette idée de racisme québécois, on a pu y entendre la journaliste Jan Wong ériger les papotages de son coiffeur à la dignité d’une source crédible lors de l’édifiante édition du 15 août de The Social.

La pantalonnade serait risible si elle ne risquait pas de tenir l’image d’un roman qui fut monté, jusque dans son système de numérotation infrapaginal, afin de donner envie aux jeunes de lire et d’accroitre leur culture générale — tout en éclaboussant au passage l’un de nos grands maîtres du roman pour ados. Rarement a-t-on vu ouvrage mariant aussi ingénieusement l’humour et le sens de l’intrigue tout en suscitant la soif de connaissance.

Or, soucieux d’éviter la controverse, il est à craindre que des enseignants hésitent à proposer ce petit bijou littéraire qui, depuis plus de 20 ans, a amené bien des jeunes rétifs à la lecture à s’initier à notre littérature.

CTV, défenseur autoproclamé des minorités, aurait sûrement gagné à lire l’ouvrage avant de le critiquer (n’est-ce pas la base de toute critique ?) et à chercher à le comprendre (le racisme n’est-il pas un refus de comprendre la différence ?).

À se vouloir plus catholiques que le Pape, ces nouveaux curés en viennent à pratiquer le péché qu’ils disent vouloir pourfendre.

Sébastien Chartrand

Auteur, critique et chroniqueur