Une tête dirigeante tombe à Radio-Canada Québec

La saga de Radio-Canada Québec a connu un nouveau développement mercredi. La station, où règne un climat toxique depuis des années, perd sa directrice.

Véronique Lessard

Dans une note interne, Véronique Lessard a annoncé qu’elle quittera son poste mardi. Une décision prise d’un « commun accord avec la haute direction de Radio-Canada », a-t-elle précisé.

Véronique Lessard ne mentionne aucunement la tourmente qui secoue la station depuis qu’une enquête du Soleil menée l’hiver dernier faisait état d’une ambiance de travail malsaine. Sa démission survient quelques jours après la parution d’articles du Journal de Montréal dans lesquels d’ex-employés décriaient la mauvaise foi des dirigeants, et leurs tactiques de gestion des litiges.

« Enfin ! »

Les employés d’ICI Québec ont accueilli la nouvelle favorablement. Nos sources parlent d’« un pas dans la bonne direction ». « Enfin ! Nous allons pouvoir respirer », nous confie un employé sous le couvert de l’anonymat.

Joint au téléphone, Daniel Coulombe, ex-caméraman d’ICI Québec ayant déposé un grief de harcèlement l’automne dernier, souhaite qu’un véritable changement s’opère. « [Les employés] méritent un minimum de respect. Ils méritent de rentrer travailler l’esprit tranquille. »

Même son de cloche du côté du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (STTRC). « En tout respect de Mme Lessard, nous espérons vivement que ce changement sera porteur d’une nouvelle forme de leadership afin que les gens qui travaillent à Québec puissent faire valoir leur professionnalisme, leur rigueur et leur créativité dans un climat de travail serein et sain », a déclaré Isabelle Montpetit, secrétaire-trésorière du STTRC-CSN.