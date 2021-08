Violence conjugale: pas de remise en liberté pour un Lévisien qui voulait faire «un véritable carnage»

Détenu depuis son arrestation en août 2020 pour violence conjugale, un homme de Lévis qui menaçait de faire «un véritable carnage» à l’aide de ses armes à feu s’est vu refuser pour une troisième fois, mercredi, sa demande de remise en liberté.

Au début du mois de juillet, le procès d’Abdellah El Harchiche, un homme de 49 ans d’origine marocaine, a débuté au palais de justice de Québec.

À la suite du témoignage de la présumée victime, l’avocat de la défense a demandé au juge Jean Asselin de «suspendre l’audition» pour pouvoir «préparer son contre-interrogatoire», puis a annoncé qu’il déposerait une «demande supplémentaire en divulgation de preuve».

Voyant que les délais allaient s’étirer – la Cour ne pouvant lui offrir que des dates en octobre pour poursuivre le procès –, l’avocat de la défense a choisi de déposer une requête en annulation d’ordonnance de détention.

Pour justifier cette demande, il a entre autres invoqué que «la détention préventive» de son client allait outrepasser la peine à laquelle ce dernier s’exposait «si jamais il était trouvé coupable».

Un argument balayé du revers de la main par le juge, qui estime qu’à l’issue du processus judiciaire, en calculant la détention préventive au crédit majoré d’une journée et demie pour chaque jour passé en détention et même à la suite d’«une période de délibéré raisonnable», il pourrait rester à l’accusé «une période de plus ou moins trois mois à purger».

Aucun motif

«Les autres arguments de l’accusé pour justifier sa demande de révision ne constituent pas des motifs raisonnables et ne comportent pas de faits nouveaux», a ajouté le président du tribunal.

Il a également rappelé que les garanties offertes pour assurer la liberté de l’accusé ne sont pas suffisantes et que la plaignante, qui a fait vie commune avec l’accusé pendant de nombreuses années, craint toujours pour sa vie.

«Tant cette dernière qu’un public bien informé ne seraient donc pas rassurés» de savoir l’accusé en liberté, a ajouté le magistrat.

L’homme va donc demeurer détenu à la prison de Sept-Îles et sera ramené de façon virtuelle devant le tribunal en octobre prochain pour la suite de son procès.

Rappelons qu’en plus des accusations de menaces de mort, harcèlement, voies de fait, voies de fait armées et séquestration, la poursuivante, Me Caroline Munger, a déposé contre El Harchiche de multiples accusations liées aux armes à feu.