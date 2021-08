Voulez-vous prendre Google pour épouse?

Avez-vous déjà vu le film Her, de Spike Jonze, avec Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix ?

Phoenix incarne un homme dépressif et solitaire qui tombe amoureux du système d’exploitation de son ordi.

Cette fable brillante et émouvante, sortie en 2013, était considérée à l’époque comme un film d’anticipation.

Eh bien, huit ans plus tard, on y est.

« GOOGLE, EMBRASSE-MOI ! »

Comme un texte de l’Agence France Presse que nous avons publié sur notre site Internet nous l’apprenait hier, en Chine, de plus en plus de gens se mettent en couple avec des assistants vocaux ou des systèmes d’intelligence artificielle.

Et vu que l’Asie est une sorte de projet-pilote planétaire pour tout ce qui concerne les relations entre l’homme et la machine, on a tout lieu de croire que la vague atteindra nos côtes dans peu de temps.

Au lieu de sortir avec Sophie Lebrun, directrice adjointe du CPE de Saint-André-de-Restigouche, votre fils sortira peut-être avec son cellulaire, sa montre intelligente ou son Google Home.

Sa nouvelle « blonde » sera toujours gentille avec lui, elle l’encouragera, le complimentera, l’écoutera, rira de ses blagues niaiseuses et ne lui adressera aucun reproche, même quand il rentrera complètement paf à quatre heures du matin, ronflera comme une locomotive et pétera au lit.

Bref, la compagne parfaite.

Et quand tu ne veux plus l’entendre, tu appuies sur le bouton « Off ».

LE SUPER MÉGA DILDO

En fait, c’est le concept du safe space appliqué aux relations amoureuses.

Terminées les chicanes et les confrontations. Ta douce sera toujours d’accord avec toi et aura les mêmes goûts et les mêmes opinions que toi.

Tu ne seras plus jamais confronté à un individu qui pense le contraire de ce que tu penses.

Pourquoi endurer les imperfections d’une personne en chair et en os ? Ses bobos, ses sautes d’humeur ?

Avec ces compagnons électroniques, plus de problèmes !

Et attendez dans cinq ou dix ans : vous pourrez vous marier avec un robot humanoïde que vous aurez programmé, et qui sera doté d’un organe en plastique tournant dans toutes les directions et qui caressera toutes vos zones érogènes en même temps, à la vitesse que vous voulez !

Aucun homme ou aucune femme ne sera à la hauteur.

Et pour la procréation, il y aura la fécondation in vitro et les utérus en vitre.

Cela dit... pourquoi avoir un enfant qui braille et qui chie dans sa couche quand tu peux en acheter un chez Future Shop ?

BONJOUR LA ROMANCE !

Dans la bande-annonce de la nouvelle saison de Si on s’aimait, une célibataire dit qu’elle n’a jamais trouvé l’amour, car tout ce qu’elle cherchait, c’était un golfeur.

Tu ne jouais pas au golf ? Tu ne l’intéressais pas !

C’est ça, maintenant, l’amour. On « commande » un conjoint ou une conjointe comme on commande un sofa.

Telle grandeur, tel poids, telle couleur de cheveux, végétarien, non-fumeur, pas d’enfant, porte à gauche et aime la musique folklorique du Bhoutan.

À quand un service de rencontres chez Amazon ?

Trois jours, et ta nouvelle blonde arrive dans une boîte de carton.

Piles incluses.

Comment voulez-vous que la « vraie vie », avec tous ses accidents, compétitionne avec le virtuel ?