GOYETTE, Josée



Au Pavillon Saint-Augustin, le 20 octobre 2020, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Josée Goyette, conjointe de monsieur Donald Paquin. Elle était la fille de feu dame Denise Earl et feu monsieur Bruno Goyette. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Donald; ses enfants : Antoine (Ana-Gabriela Palencia Corona) et Amélie (Gabriel Anjuere); ses beaux-parents : Robert Paquin et Noëlla Toutant; ses frères et sœurs : Réjean, Sylvain (Réjeanne Fortier), France (Réjean Nolet), Manon (Marc Déry), Johanne (Sylvain Verreault), Dominique (Magella Desrosiers), Gilles (Louise Dupont), Lucie (Serge Turcotte) et Martin (feu France Barette); sa belle-sœur Sylvie Paquin (Julien Fortin); son beau-frère feu Martin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s.