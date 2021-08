GAUDREAU, Alain



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Alain Gaudreau, époux de monsieur Guy Vaillancourt. À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 juin 2021, à l'âge de 74 ans, nous a quittés monsieur Alain Gaudreau. Il était le fils de feu monsieur Louis Gaudreau et de feu madame Simone Cosgrove. Originaire de Montréal, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, son tendre époux Guy Vaillancourt; son frère: Michel (Lily); ses neveux et nièces; sa belle-famille Vaillancourt, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis(es). Monsieur Gaudreau est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Monsieur Gaudreau sera porté à son dernier repos le lundi 30 août 2021 à 10h au Columbarium du Complexe funéraire Sylvio Marceau au 224, St-Vallier Ouest, Québec.Pour rendre hommage à monsieur Alain Gaudreau, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com