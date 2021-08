VÉZINA, Yvon



Au CHSLD Christ-Roi, le 15 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Yvon Vézina, époux de feu dame Michèle D'Anjou et fils de feu dame Jeanne Dufour et de feu monsieur Léon Vézina. Il demeurait à Québec. Il était le fondateur du Centre de Services Vézina de Beauport. Il laisse dans le deuil ses fils: André, Jean (Sylvie Fournier), Pierre et Stéphane (Jean-Yves Lagacy); ses beaux-frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Anjou, ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines, autres parents et amis. Il a été confié àSelon ses volontés il n'y aura pas de cérémonie ses cendres seront déposées au cimetière de Causapcal à une date ultérieure. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Christ-Roi pour les bons soins et l'attention portée à leur père.