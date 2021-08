L'HEUREUX, Richard



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 19 août 2021, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Richard L'Heureux, conjoint de dame Marie-Hélène Gauthier, fils de feu monsieur Paul-André L'Heureux et de dame Jeannine Bédard. Il demeurait à Charlesbourg. La famille accueillera parents et ami(e)sde 12h à 13h30 pour les sympathies.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre sa mère, sa conjointe Marie-Hélène; sa fille, Lory-Ann (Samuel Petitclerc; les enfants de sa conjointe: Jean-Michael (Marie-Lisa Cliche), David-William (Karina Beaulieu), Joannie (Jonathan Marois) et les petits-enfants: Charles-Alexis, Samuel, Anne-Sophie, Stella et Oscar; ses sœurs, France L'Heureux (Marc Langevin), Chantale (Steve Levesque), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, cousins, cousines et amis. Un merci spécial à l'équipe de travail qui a accompagné Richard dans ses derniers instants de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada et non par des fleurs.