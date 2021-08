MATHIEU, Laurette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 août 2021, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée dame Laurette Mathieu, fille de feu Maurice Mathieu et feu Estelle Thivierge. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Drouyn (Jacques Mailloux); son fils Sébastien Drouin (Julie Beaulieu); ses petits-enfants adorés : Marc-Antoine, Ann-Frédérick, Gabriel, Jordan et Marie-Pier. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Françoise (Paul-Henri Bureau), Raymonde (feu Marcel Gauvin), Pierrette (feu Gérard Gagnon), André (feu Marie-Luce Leblanc), feu Micheline (Michel Thivierge), Jean-Guy et Hélène (Denis Laliberté); son filleul Lyvens Jean-Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Ses cendres seront déposées dans son terrain à la Souvenance tout près de celui de ses parents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré Québec (Québec) G1J 5B3, Tél. : 418-657-5334, www.fqc.qc.ca et la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/