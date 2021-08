ROBICHAUD, Rollande Gagnon



À sa résidence, le 1 août 2021 à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Rollande Gagnon, épouse de feu M. Roméo Robichaud. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raynald (Sylvie Fournier), Raymond, Robin, Roland, Sylvie, Normand (Marylène Fortin), Lucie (Michel Richard), Daniel, David; ses petits-enfants : Jimmy, Raymond-A, Robin, Raymy et Émy Robichaud; Steve et Dave Leblanc; Maryane et Maigy Robichaud; Raphaël Robichaud; Jinny et Katleen Lamontagne; ses arrière-petits-enfants; elle était la sœur de : feu Joseph (feu Simone Guillemette), Florence (feu Antonio Pelletier), feu Thérèse (feu Clément Boucher), feu Marguerite (feu Emmanuel Gagnon), feu Roland-Noël (feu Noëlla Robichaud), feu Benoit (feu Candide Robichaud), Patrick (Laurette Thibault), Anita (feu Maurice Tessier), feu Jacqueline (feu Jean Joncas), Gertrude (Marc Deschênes), André (Ginette Drapeau), Gemma, feu Raymond (Thérèse Grenier), Jeannine (feu Gaston Carrier); De la famille Robichaud, elle était la belle-sœur de : feu Antoine (feu Léa Rioux), feu Thérèse (feu Aldéas Lemire), feu Marthe (feu Omer St-Pierre), feu Gonzague (feu Marie St-Pierre), Gertrude (feu Ulric Pelletier), Rose (feu Maurice Pelletier), feu Angelino, feu Candide (feu Benoit Gagnon), feu Lucienne (feu Édouard Fluet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines.