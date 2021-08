LORTIE, Jean-Luc



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 20 août 2021, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Jean-Luc Lortie, époux de madame Raymonde Laperrière, fils de feu monsieur Odilon Lortie et de feu madame Simone Vézina. Il demeurait à Donnacona., à partir de 9 h,et de là, au cimetière de Neuville. Monsieur Lortie laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Julie (Marc Denis), Isabelle (Yves Bissonnette) et Marylène; ses petits-enfants : Kevin et Sandrine Denis, Maxime et Alexis Bissonnette, Jérémy et Olivier Roy et leur père Jean Roy. Il était le frère et le beau-frère de : feu Françoise (feu Arthur Rivard), feu Jeannine (feu Alfred Lafontaine), Georgette (feu Raymond Guay), feu Raymonde, feu Roch (Louiselle Gignac), Philippe (Lorraine Laperrière), feu Anne-Marie (feu Jacques St-Cyr), feu Réjean (Denise Huot), feu Réjeanne (Jean-Noël Gingras), André (feu Francine Bédard), Alain (Martine Francoeur); Jeannine Laperrière, Monique Poirier (Daniel Germain). Il laisse également ses filleuls Alain et Richard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca