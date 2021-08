SAVARD, Gilberte



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 14 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Gilberte Savard, fille de feu M. Charles Savard et de feu dame Adéline Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois de Montréal. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h20.et de là au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency.Elle laisse dans le deuil ses enfants ; Michel Verrault (Chantal Giroux), Catherine Verrault (Marc Bisson) : ses petits-enfants ; Guillaume (Ruxia Campbell), Julien, Nicolas, Félix-Antoine (Noémie Faucher et les enfants), Marie-Pascale (Pascal Giguère et les enfants), Louis-Frédéric (Karolane Thibault) et Jean-Gabriel. Elle laisse également dans le deuil : son frère, sa sœur et sa belle-sœur ; Louisette, Jean-Yves (Lucia Carette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet :www.alzheimer.ca