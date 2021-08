BLAIS, Fernande Landry



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 31 juillet 2021, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Fernande Landry, épouse de feu monsieur Martin Blais. Elle était la fille de feu monsieur Valère Landry et de feu dame Azéline Guimont. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de Berthier-sur-Mer.Elle laisse dans le deuil : ses fils : Clément (Linda Rouleau) et Benoît (feu Nathalie Drouin), ses petites-filles : Cindy Blais et Isabelle Blais, ses frères et sœurs: feu Alcide (Thérèse Gamache), feu Lucette (feu Eugène Thibault), feu Marie-Paule (feu Roch Bolduc), feu Roger, feu René (Louisette Coulombe), feu Denise (feu Georges-Henri Guimont, feu Lorraine, Jocelyne, Céline (Marcel Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais : feu Blanche (feu Alcide Guillemette), feu Gérard (feu Jeanne D'Arc Caseault), feu Louis (feu Irène Dion), feu Camille (feu Jeanne Ringuette), feu Paul (feu Lucia Bouffard), feu Ernest (feu Cécile Gagnon), feu Lucien (feu Thérèse Lapierre), feu Aurore (feu Maurice Verreault), Marcel (Monique Couture), Germaine (feu Paul Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le dre Annie Mercier pour sa gentillesse ainsi que le personnel du Centre d'Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny :https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/La direction à été confiée à la