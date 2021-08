POLONIA, Ottavio



À son domicile, le 13 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Ottavio Polonia, époux de dame Louise St-Pierre, fils de feu Pietro Polonia et de feu Constanza Dorigo. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses filles : Letissia (Marc Bouchard) et Elga, sa sœur Elia Polonia (feu Bruno Zanier), sa proche belle-sœur Luigina Del Degan (feu Luigi Polonia) et autres belles sœurs : Jocelyne, Suzanne, Pauline et Yolande et leurs conjoints, ainsi que de nombreux neveux, nièces, collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Beaulieu et toute l'équipe des aides-soignants pour les bons soins prodigués à Ottavio dans ses derniers instants de vie à son domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.