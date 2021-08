POULIN, Raynald



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 10 août 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Raynald Poulin, époux de madame Suzanne Germain, fils de feu monsieur Gustave Poulin et de feu madame Thérèse Rancourt. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Étienne Germain Poulin; ses frères et sœurs : Gustave (Ginette Genois), Diane (Richard Lettre), Lucie (Richard Jobin), Francine (Paul Allard) et feu Yvon; son beau-frère Marcel Lachance (Élizabeth Germain); son filleul : Christian Picard; son cousin François Rancourt; ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e )s.La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 13h.