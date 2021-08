PAGEAU, Richard



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 21 octobre 2020, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Richard Pageau, fils de monsieur Raymond Pageau et de feu dame Colette Bélanger. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil, outre son père Raymond Pageau (feu Colette Bélanger); ses filles: Kassie Pageau et Chloé Pageau; sa conjointe : Nancy Blanchette; le fils de sa conjointe Yannick Larose; son frère: Danny Pageau (Chantal Haché); sa soeur: Nathalie Pageau; ses neveux et sa nièce : Pierre-Luc Pageau et Sarah-Isabelle Pageau; Joey Trépanier et Jeff Trépanier; son ex-conjointe et mère de ses filles: France Côté (Guy Vaillancourt), ainsi que les membres des familles Blanchette et Côté, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.