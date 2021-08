SIMARD, Denise



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 juillet 2021, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Denise Simard, épouse de feu monsieur André Boucher, fille de feu madame Simone Asselin et de feu monsieur Joseph Simard. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Joachim. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Denis Ménard) et son fils Mario; ses frères et ses sœurs: feu Honoré (Pierrette Defoy), feu Ghislaine (feu Jean-Marie Mathieu), feu Raymond (Olivine Ferland), feu Anthime (Ida Duclos), Donat (Suzanne Dubeau), Edith (feu Jean-Louis Ferland), Léontine (Claude Lachance) et feu Lionel (Diane Frenette); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Boucher : Jeannine (feu Pierre Robin), Jacques (Jocelyne Duchesne), Ginette (Jean-Paul Gagnon) et feu Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain.