MARTEL, Yves



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 8 août 2021 à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédé M. Yves Martel, époux de feu madame Marie-Marthe Bernard. Il était le fils de feu Marcel Martel et de feu Jeanne-D'Arc Lortie. Il demeurait à Québec. La famille vous invite à lui envoyer la main pour une dernière foisde 9h à 11h au :L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles.Il laisse dans le deuil ses enfants : Eliane (Jean-Claude Bilodeau), feu Jocelyn, Daniel (Sophie Blanchette) et Luc (Martine Frenette); ses petits-enfants: Julie Bilodeau (Monique Lebouthillier), Luc Bilodeau (Anne-Marie Bergeron), Carl Bilodeau (Amélie Carré), Francis Martel, Xavier Martel et Nicolas Martel, ses arrière-petits-enfants : Raphaëlle Carré-Bilodeau et Marc-Antoine Bilodeau. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Pierre (Louise Demers), feu Guy, feu Claude (Rose-Émilie Gosselin), feu Francine (feu Paul Morin) et Serge (Marie-Josée Gaulin) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s dont sa bonne amie Lisette. Un merci spécial au personnel soignant du 7ième étage de l'hôpital St-Sacrement ainsi que celui du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3).Pour rendre hommage à M. Martelvous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.