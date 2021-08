JULIEN, Jean-Guy



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 20 août 2021, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Julien, fils de feu monsieur Lorenzo Julien et de feu madame Rose Alma Jobin. Il demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière Saint-Jean Baptiste de Les Écureuils. Monsieur Julien laisse dans le deuil ses fils: Michel et Marc; ses petites-filles: Jacynthe et Marjolaine Julien. Il était le frère et le beau-frère de: feu Charles (Loraine Tomassin), feu Doris (feu Germain Léveillée), feu Raymond (Madeleine Emond), feu Alfred (Lucette Lesage), Claudette (Clément Richard), feu Marielle (feu Laurent Bussières, Jean-Guy Defoy), Aline (Simon Leclerc), Alphonse (France Pascal), feu Gilbert (feu Madeleine Lambert). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Isabelle Savard. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital St-François-d'Assise et de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca