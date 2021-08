MAILHOT, Rita



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 10 décembre 2020, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée madame Rita Mailhot, fille de feu madame Blanche Lavallée et de feu monsieur Charles-Eugène Mailhot. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères jumeaux : Bruno et Jacques; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Sainte-Germaine de Lac-Etchemin avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,305-1040, ave Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3.