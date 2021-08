LACROIX, Jacqueline



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes à St-Michel de Bellechasse, le 25 juillet 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Jacqueline Lacroix, fille de feu Joseph Lacroix et de feu Delphine Lacroix. Elle demeurait à St-Michel de Bellechasse et était originaire de St-Gabriel de La Durantaye.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle était la sœur de : feu Irène (feu Wellie Caya), feu Jeannette, feu Alexandre, feu Thérèse (feu Roger Mercier), Robert (Lilianne Goupil), feu Dominique (Monique Mercier), feu Louise; Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour leurs bons soins et leurs délicates attentions. La direction des funérailles a été confié à la: